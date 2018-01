Biathlon: Landertinger feiert in Oberhof Rückkehr

Lange hat Dominik Landertinger nach seiner Bandscheiben-OP auf sein Saisondebüt warten müssen, nun ist es aber endlich so weit. Der 29-jährige Oberösterreicher bestreitet heute (14.10 Uhr, live in ORF eins) in Oberhof seinen ersten Wettkampf der Olympiasaison. „Ich freue mich, endlich wieder dabei zu sein, und will mich von Rennen zu Rennen steigern“, betonte der Olympiazweite von Sotschi, der bis Ende Jänner und damit rechtzeitig vor den Winterspielen in Pyeongchang wieder in Topform sein will.

