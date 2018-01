„Fire and Fury“ als Auslöser

Stephen Bannon, der frühere Chefstratege im Weißen Haus, hat einen herben Rückschlag einstecken müssen: Die einflussreiche Familie Mercer, Bannons wichtigste Geldgeberin und Teilinhaberin seines rechtsextremen Nachrichtenportals Breitbart News, sagte sich von ihm los. Zuvor hatte sich Bannon einen öffentlichen Schlagabtausch mit US-Präsident Donald Trump geliefert. Der Auslöser dafür ist das am Freitag veröffentlichte Enthüllungsbuch „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) des US-Journalisten Michael Wolff. In den USA bildeten sich teils Schlangen vor den Buchgeschäften.

