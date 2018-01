Snowboard: Karl bei Comeback knapp ausgeschieden

Bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause ist Benjamin Karl als 17. um 0,18 Sekunden denkbar knapp am Finale der besten 16 vorbeigeschrammt. In Lackenhof gelang es dem Lokalmatador nur vier Wochen nach seinem Knöchelbruch noch nicht, „die Verletzung auszublenden“, wie Karl selbst sagte. Nun will der Niederösterreicher sich und vor allem seinem Fuß wieder ein wenig Ruhe gönnen, ehe er in Rogla in zwei Wochen die Olympiaqualifikation schaffen will.

