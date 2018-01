Caritas: 289.000 Kinder und Jugendliche leben in Armut

Die Wiener Caritas zeigt sich über die steigende Kinderarmut in Österreich besorgt. Generalsekretär Klaus Schwertner wies heute in einer Aussendung darauf hin, dass in Österreich 289.000 Kinder und Jugendliche in Haushalten leben, die von Einkommensarmut betroffen sind.

