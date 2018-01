Kurz besucht am 17. Jänner deutsche Kanzlerin Merkel

Nach einem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am kommenden Freitag in Paris wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 17. Jänner die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin besuchen. Bei beiden Gesprächen werde es vor allem um europäische Themen und Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018 gehen, erklärte Kurz heute.

So werde es etwa um die „Brexit“-Verhandlungen, deren Finale in Österreichs Ratsvorsitz fällt, sowie um das künftige EU-Budget gehen. „Ich hoffe, dass es uns gelingt, einen ordentlichen Ausstieg der Briten zustande zu bringen“, sagte Kurz. Wenn nicht, dann sei das zum Nachteil Großbritanniens, aber auch zum Nachteil der EU. Großbritannien sei schließlich ein wichtiger Wirtschafts- und Militärpartner.