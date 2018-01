Vierschanzentournee: Kuttins Adler wieder arg gerupft

Auch Innsbruck hat für Österreichs Skispringer kein Ende der Krise gebracht. Im Gegenteil: Auf der Bergisel-Schanze wurden die einst stolzen ÖSV-Adler gestern wieder arg gerupft. Cheftrainer Heinz Kuttin setzt vor dem Tournee-Finale in Bischofshofen, wo heute (17.00 Uhr, live in ORF eins) die Qualifikation steigt, auf Einzelgespräche. Was die Schanze betrifft, macht man sich für morgen zumindest wieder Hoffnung auf eine Steigerung.

