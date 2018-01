Lawinen in Tirol: Suche nach Verschütteten

Nach zwei Lawinenabgängen in Kühtai in Tirol und Kals in Osttirol ist derzeit eine großangelegte Suchaktion nach möglichen Verschütteten im Gang. In Kühtai durchsuchen 120 Einsatzkräfte einen Lawinenkegel, noch ist unklar, ob es Verschüttete gibt.

Bei dem Lawinenabgang bei Kals am Großglockner wurden zwei Männer aus Deutschland verschüttet. Einer von ihnen konnte geborgen werden, über seinen Gesundheitszustand lagen keine näheren Informationen vor. Nach dem zweiten wurde noch gesucht.

Hubschrauber konnte nicht fliegen

Das Schneebrett, das die beiden Deutschen verschüttete, hatte sich bereits gegen 12.30 Uhr gelöst. Der Abgang wurde aber von niemandem gesehen. Erst als die beiden nicht im Tal ankamen, gab ein Bekannter von ihnen eine Vermisstenanzeige auf. Gegen 15.00 Uhr wollten zufällig zwei Einheimische die gleiche Strecke abfahren und entdeckten dabei den Lawinenabgang.

Die beiden Einheimischen konnten einen der Verschütteten mit Hilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS-Gerät) orten und bergen, erklärte die Polizei. Lawinensuchhunde, Bergrettung und Alpinpolizei waren vor Ort, um nach dem zweiten Mann zu suchen. Aufgrund des dichten Nebels konnte der Hubschrauber nicht direkt zur Unfallstelle fliegen, hieß es.