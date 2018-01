Widerstand in SPD gegen Große Koalition

In der SPD formiert sich der Widerstand gegen eine Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland: Heute wurde der Verein „NoGroKo“ in der Geschäftsstelle des Berliner Landesverbandes, dem Kurt-Schumacher-Haus, gegründet, wie die Initiatoren mitteilten. „Eine große Koalition stärkt die Rechten - und schwächt die Sozialdemokratie“, hieß es in der Erklärung. „Die SPD muss wieder zu ihren Grundwerten stehen - und nicht zur Union.“

In ganz Europa stünden sozialdemokratische Parteien vor der Wahl, sich entweder von Grund auf zu erneuern oder unterzugehen, erklärte Steve Hudson, einer der beiden Vorsitzenden des Vereins. Unter dem Motto „Save the Date - Save the SPD“ rufen die Initiatoren dazu auf, am 21. Jänner zum SPD-Parteitag nach Bonn zu kommen, um die Neuauflage der Großen Koalition zu verhindern.