Zucker für den Affen: Adriano Celentano ist 80

Adriano Celentano hat viele Millionen Platten weltweit verkauft, er gilt als einer der erfolgreichsten Musiker und Schauspieler Italiens. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag.

Celentano kam 1938 als Sohn apulischer Zuwanderer in ärmlichen Verhältnissen in Mailand zur Welt. Seine Karriere begann der Sänger mit der Reibeisenstimme vor mehr als 60 Jahren als Rock’n’Roller. Inspiriert von Bill Haley & His Comets gründete er seine erste Rockband, coverte zunächst Titel wie „Tutti Frutti“ oder „Jailhouse Rock“, bevor er in seiner Muttersprache Platten aufnahm.

1959 gewann Celentano mit „Il tuo bacio e come un rock“ („Dein Kuss ist wie eine Rockmusik“) das Festival von Ancona. Ein Hit nach dem anderen auf Italienisch folgte, darunter „Il ragazzo della Via Gluck“ („Der Junge aus der Gluckstraße“), ein autobiografisch inspiriertes Lied, in dem er schon 1966 Themen wie Umweltschutz und Bausünden aufgriff.

picturedesk.com/dpa/Istvan Bajzat

Welthit „Azzurro“

1968 folgte dann das von dem genau ein Jahr älteren Paolo Conte geschriebene „Azzurro“, das Lied von Tagträumen an einem Sommernachmittag in der Stadt und der Sehnsucht nach der fernen Frau. Der Song sollte Celentanos größter Hit werden.

Internationale Bekanntheit erlangte er aber auch als Schauspieler in 40 Filmen, die meisten eher einfach gestrickt, aber äußerst lustig. Dazu zählen „Der gezähmte Widerspenstige“, „Gib dem Affen Zucker“ mit Ornella Muti und „Der Größte bin ich“. Bei etlichen Filmen führte Celentano auch Regie oder schrieb das Drehbuch.

Kein Ruhestand in Sicht

Legendär ist die Freundschaft zwischen Celentano und Duettpartnerin Mina. 1998 veröffentlichten sie zusammen ein Album mit dem simplen Titel „Mina Celentano“, ein Riesenerfolg mit knapp zwei Millionen Verkäufen. 2016 veröffentlichten sie wieder ein gemeinsames Album - „Le migliori“, auf Anhieb in Italien die meistverkaufte Platte des Jahres.

AP/Luca Bruno

Im Dezember 2017 schließlich brachten sie noch eine Platte heraus: „Tutte le migliori“ („Alle die besten“). Es ist eine Zusammenstellung früherer Erfolge, enthält aber auch ein als Single ausgekoppeltes neues Stück: Ein Lied über das Ewig-Weibliche mit dem Titel „Eva“.