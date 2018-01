Russland für Beratungen vor UNO-Sitzung zum Iran

Russland hat vor der von den USA beantragten Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Iran Beratungen hinter verschlossenen Türen gefordert. Wie Diplomaten heute in New York sagten, sollen die Beratungen eine halbe Stunde vor der geplanten Dringlichkeitssitzung am Abend beginnen. Russland hatte den Antrag der USA auf die Sitzung zuvor als Einmischung in Teherans innere Angelegenheiten kritisiert.

Vizeaußenminister Sergej Riabkow warf den USA am Freitag laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax Schamlosigkeit vor: Washington mische sich immer wieder „sowohl offen als auch verdeckt in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein“, sagte er. „Sie machen das ohne Scham.“ Die USA würden „unter dem Vorwand der Sorge über die Demokratie und Menschenrechte“ in die Souveränität anderer Staaten eingreifen.

Appell aus den USA

Die Botschafterin der USA bei der UNO, Nikki Haley, hatte zuvor erklärt, angesichts des „Horrors“ in Syrien, wo friedliche Proteste in einen Krieg gemündet waren, müsse die Welt auf die Ereignisse im Iran reagieren. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das im Iran passiert.“ Die Ereignisse im Iran seien eine Bedrohung der Menschenrechte der Iraner, aber sie beträfen auch „den internationalen Frieden und die Sicherheit“.

Die regierungskritischen Proteste im Iran hatten am 28. Dezember in der Stadt Maschhad begonnen und sich binnen Tagen auf das ganze Land ausgeweitet. Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften wurden 21 Menschen getötet, bevor die Proteste am Dienstag abflauten. Die iranische Führung mobilisiert nun ihre eigenen Anhänger zu Großkundgebungen.