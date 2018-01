Zwei Verschüttete in Kals

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage und den höheren Temperaturen ist die Lawinengefahr in vielen Skigebieten hoch. In Kals in Osttirol wurden zwei deutsche Skifahrer verschüttet - zumindest einer von ihnen ist unter den Schneemassen einer Lawine gestorben. Sie waren zuvor von der Piste ins freie Gelände gefahren. Im Tiroler Kühtai wurde die Suche nach dem Abgang einer großen Lawine eingestellt.

Lesen Sie mehr …