Papst macht Überraschungsbesuch in Kinderklinik

Mehrere Kinder in einem Krankenhaus bei Rom haben heute überraschend Besuch von Papst Franziskus bekommen. Das 81-jährige Kirchenoberhaupt fuhr am Nachmittag in die Außenstelle Palidoro der päpstlichen Kinderklinik Bambino Gesu. Der Papst schaute in den unterschiedlichen Abteilungen vorbei und sprach mit den kleinen Patienten und deren Eltern.

