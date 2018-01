Skispringen: „Lebenszeichen“ von Kraft in Bischofshofen

Stefan Kraft hat zumindest in der Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der Salzburger belegte heute in der Ausscheidung für den Bewerb am Dreikönigstag (17.00 Uhr live in ORF eins) den vierten Platz und führt damit das zehnköpfige rot-weiß-rote Aufgebot der Qualifizierten an. An der Spitze lag einmal mehr ein Pole - aber nicht der bisherige Dominator der Tournee Kamil Stoch.

