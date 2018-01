Senatoren für Ermittlungen gegen Autor von Trump-Dossier

In der Russland-Affäre um Donald Trump haben zwei republikanische Senatoren dem Justizministerium empfohlen, Ermittlungen gegen den Autor eines Dossiers über den Präsidenten aufzunehmen. Es gebe Grund zur Annahme, dass der ehemalige britische Geheimagent Christopher Steele möglicherweise falsche Angaben gegenüber Ermittlern gemacht habe, erklärten gestern die Senatoren Chuck Grassley und Lindsey Graham.

Steele hatte das Dossier während des Wahlkampfes zusammengestellt, es wurde aber erst im Jänner 2017 vom Nachrichtenportal Buzzfeed veröffentlicht. Das Papier enthält eine Auflistung von belastendem, aber nicht verifiziertem Material über Trumps Verbindungen zu Russland. Das Dossier wurde zunächst von einer konservativen politischen Internetplattform und später von Demokraten finanziert.

Erste Empfehlungen von Kongress-Ausschuss

Die beiden republikanischen Senatoren empfahlen die strafrechtlichen Schritte gegen Steele in einem Brief an das Justizministerium. Sie machten keine Angaben dazu, in welchem Zusammenhang Steele gelogen haben soll. Der Brief enthielt ein als geheim eingestuftes Memorandum.

Es handelt sich um die erste bekanntgewordene Empfehlung über strafrechtliche Schritte bei den Russland-Untersuchungen im Kongress. Mehrere Ausschüsse gehen der mutmaßlich russischen Einflussnahme auf den Wahlkampf 2016 nach und prüfen dabei auch eine Verstrickung des Trump-Lagers.

Melania Trump: „Boulevardblatt im Langformat“

Nach der Veröffentlichung meldete sich auch dessen Ehefrau Melania über eine Sprecherin zu Wort. Es handle sich um ein „Werk der Fiktion“, sagte Stephanie Grisham dem Sender CNN. „Es ist ein Boulevardblatt im Langformat, das falsche Erklärungen und völlige Erfindungen verbreitet“, so die Sprecherin der First Lady.