Journalisten bewerten Regierungsklausur

Die erste Regierungsklausur ist zu Ende. Versprochen wurden Leuchttürme und der große Neustart. Ist das gelungen? Wir analysieren die Ergebnisse mit der Journalistin Martina Bachler vom Wirtschaftsmagazin „Trend“ und Christoph Kotanko von den „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Ansturm auf Enthüllungsbuch über Trump

In den USA ist jetzt ein Enthüllungsbuch über den US-Präsidenten Donald Trump erschienen. Er selbst wollte das Buch verbieten lassen, was das Buch offenbar noch interessanter macht. In den Buchhandlungen war heute ein regelrechter Ansturm auf „Fire and Fury“.

