Golden Globes als „#MeToo“-Showdown

Im Netz gehen die Wogen hoch wegen „#MeToo“ - schon wieder. Diesmal kündigten weibliche Stars an, bei der Golden-Globes-Verleihung in der Nacht auf Montag wegen der Diskriminierung und sexuellen Belästigung von Frauen in Hollywood Schwarz zu tragen.

Als auch Männer ankündigten mitzuziehen, folgte die Häme: Die Anzüge seien schließlich jedes Jahr schwarz. Doch viele Stars wollen die Verleihung der Globes und später der Oscars als Rituale inszenieren, die den Umbruch hin zur Geschlechtergerechtigkeit symbolisieren. Als einer der Globe-Favoriten gilt heuer „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ mit Frances McDormand in der Hauptrolle.

