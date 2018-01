Kritik an USA wegen UNO-Sicherheitsratssitzung zu Iran

Die USA sind wegen der Einberufung einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats zu den Protesten im Iran in dem Gremium auf Kritik gestoßen. Der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia warf der US-Regierung gestern vor, den Sicherheitsrat zu missbrauchen. Es sei ein Versuch, die Lage zur Untergrabung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran auszunutzen.

Kritik auch von China und Frankreich

Der chinesische Vertreter Wu Haitao sagte, die Beratungen im Sicherheitsrat würden nicht dabei helfen, die internen Probleme des Iran zu lösen.

Auch der französische UNO-Botschafter Francois Delattre warnte davor, die Lage für eigene Interessen zu nutzen. Wie besorgniserregend die Ereignisse der vergangenen Tage auch sein mögen, sie stellten keine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar.

Die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley bekräftigte dagegen die öffentliche US-Unterstützung für die Protestbewegung im Iran. Sie warnte die Führung in Teheran, die Proteste nicht wie zuletzt 2009 zu unterdrücken. Die USA würden diesmal nicht still zuschauen. Eine direkte Beteiligung wiesen die USA zurück.

Iran: Weiterer Patzer in Trumps Außenpolitik

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif erklärte über Twitter, der „unverhohlene“ US-Versuch, den Sicherheitsrat zu kapern, sei zurückgeschlagen worden. Die Sondersitzung des Gremiums sei ein weiterer Patzer in der Außenpolitik von Trump. Der Iran bekräftigte zudem, er habe konkrete Beweise, dafür dass die Proteste aus dem Ausland gesteuert würden.

Die Proteste hatte am 28. Dezember in der Stadt Maschhad begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgeweitet. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Mehr als 1.000 Menschen wurden festgenommen. Nachdem die Regierung in den vergangenen Tagen immer härter gegen die Demonstranten vorging und Zehntausende eigene Anhänger zu Kundgebungen mobilisierte, zeichnet sich eine Abschwächung der Proteste ab.