Ski alpin: Shiffrin wieder die Gejagte

Im noch jungen Jahr 2018 sind bei den Damen schon zwei Weltcup-Rennen auf dem Programm gestanden - und beide an US-Star Mikaela Shiffrin gegangen. Die 22-Jährige ist daher auch am Wochenende in Kranjska Gora die große Favoritin. Sollte sie sich auch heute im RTL und morgen im Slalom (jeweils 9.30 und 12.15 Uhr, live in ORF eins) durchsetzen, hielte sie bei bereits 40 Siegen im Weltcup. Das haben in ihrem Alter nur zwei ganz Große des Skisports geschafft.

