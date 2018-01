Rallye Dakar: Walkner nimmt Platz eins ins Visier

Matthias Walkner nimmt heute in Peru zum vierten Mal die Rallye Dakar in Angriff. Nach seinem aus österreichischer Sicht historischen zweiten Platz im Vorjahr hat der Salzburger bei der 40. Ausgabe des Kultrennens den Sieg im Visier. Im Höhenzelt und in den Bergen bereitete sich Walkner auf die zweiwöchigen Strapazen vor. Denn neben einem möglichen Erfolgserlebnis zählt bei der Dakar vor allem eines: gesund ins Ziel zu kommen.

