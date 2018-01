Hochwasserlage in Deutschland weiter kritisch

Die Hochwasserlage in Deutschland an den Flüssen Rhein, Mosel, Donau und Neckar wird sich am Wochenende voraussichtlich weiter zuspitzen. „Derzeit können wir davon ausgehen, dass der Höchststand am Rhein an der südlichen Landesgrenze am Samstagmorgen und im Norden am Montagnachmittag erreicht wird“, sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken am gestern.

An der Mosel sollen nach Behördenangaben die Wasserstände bis heute Abend teils weiter ansteigen, an der Saar dagegen sinken. Entlang der Donau von Ulm bis Regensburg dürfte sich die Lage über das Wochenende zuspitzen. In der Donau hat abfließendes Wasser eine lang gestreckte Hochwasserwelle gebildet. Der Scheitel sollte in der Nacht auf heute Regensburg erreichen - dort könnte dann zwischen Nachmittag und Mittag sogar die Meldestufe 4 erreicht werden, die für Überflutungen in größerem Umfang steht.

Der Rhein werde bei Speyer, Mainz und Bingen voraussichtlich im Laufe des Wochenendes die Hochwassermarke II überschritten, ab der Schiffe nicht mehr weiterfahren dürfen, sagte Yvonne Henrichs vom Hochwassermeldezentrum in Mainz. „Über das Wochenende sollte sich die Situation nach der aktuellen Prognose aber entspannen“, sagte ein Sprecher der Stadt Mainz. Laut Vorhersage wird am Samstag ein Pegelstand von bis zu 6,05 Metern erreicht.