Lieferwagen in Salzach gestürzt: Drei Jugendliche gesucht

Die Feuerwehr hat Freitagabend in Hallein (Tennengau) einen Lieferwagen aus der Salzach ziehen müssen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach drei Jugendlichen, die sich in dem Auto aufhielten, bevor es in den Fluss rollte.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at