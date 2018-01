Bewaffneter Überfall auf Spielhalle in Vorarlberg

In Lindau in Vorarlberg ist gestern Abend eine neue Spielhalle überfallen worden. Drei maskierte und mit Messern bewaffnete Täter stürmten laut Polizei in die Halle - direkt zur Angestellten, die sie auf den Boden warfen. Die Täter sind mit 2.000 Euro Beute auf der Flucht.

