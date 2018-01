Tourengeher bei Abfahrt lebensgefährlich verletzt

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark ist gestern ein Tourengeher verunglückt. Der 44 Jahre alte Obersteirer stürzte bei einer Abfahrt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zwei schwere Skiunfälle ereigneten sich gestern in Tirol. Ein sechsjähriger Brite stürzte in Obergurgl aus einem Lift. Er war ansprechbar. In Brixen im Thale kam ein junger Mann von der Piste ab und prallte gegen einen Baum.

In Kleinkirchheim in Kärnten kam es gestern zu einem Rodelunfall. Zwei Personen mussten von einem Notarztteam erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Rund 40 Wintersportler saßen zudem gestern in einem defekten Vierersessellift auf dem Loser (Steiermark) fest. Sie mussten bis zu zwei Stunden ausharren. Die dramatische Bergung wurde auf Video festgehalten.

