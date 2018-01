Hartinger macht Rückzieher bei Arbeitslosengeld

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat bei einem der angekündigten und besonders umstrittenen Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Regierung nun ihre Position revidiert: In der ZIB2 hatte sie zuletzt noch ausgeschlossen, dass Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung fallen könnten - obwohl das im Regierungsprogramm so vorgesehen ist. Nach einer Zurechtweisung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beteuert Hartinger nun laut „Kurier“: „Der Bundeskanzler hat natürlich recht.“

