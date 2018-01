Langlaufen: Stadlober läuft erstmals auf Podest

Teresa Stadlober hat heute beim Massenstartrennen in Val di Fiemme einen historischen Erfolg für Österreichs Langläuferinnen gefeiert. Die Salzburgerin wurde Dritte über 10 km klassisch und sorgte damit für den erst zweiten ÖSV-Damen-Podestplatz der Weltcup-Geschichte. In der Tour-de-Ski-Gesamtwertung ist die 24-Jährige vor dem Schlussbewerb am Sonntag Fünfte.

