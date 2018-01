Kältewelle: AUA-Flieger nach New York musste umkehren

Die Kältewelle in den USA hat nun auch 212 AUA-Passagieren den Urlaub verdorben. Ihre Maschine, die heute um 9.58 Uhr abgehoben war, musste umkehren, da der Flughafen JFK in New York aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse sowie des dadurch entstandenen Chaos die Landung abgesagt hatte.

Mehr dazu in wien.ORF.at