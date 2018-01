Vater entführt schwer krankes Baby aus Spital in Toulouse

In Frankreich ist ein schwer kranker Säugling aus einem Kinderkrankenhaus entführt worden. Das Krankenhaus im südfranzösischen Toulouse richtete heute einen eindringlichen Appell an den Kindsvater, der den zwei Monate alten Tizio am Vorabend offenbar aus seinem Bettchen geholt hatte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Baby sei in Lebensgefahr, solange es nicht medizinisch behandelt werde.

Der Säugling war am 26. Dezember aus einem anderen Krankenhaus verlegt und wegen einer nicht näher genannten Krankheit notfallmedizinisch versorgt worden. Er bekam einen intravenösen Zugang und eine Magensonde.

„In nächstgelegene Notaufnahme bringen“

Die Leiterin des Krankenhauses, Anne Ferrer, erklärte: „Ich möchte mich an Brendan wenden, den Papa von Tizio, und ihn an den ernsten Zustand seines Sohnes erinnern, dass dessen Leben in Gefahr ist, und an die zwingende Notwendigkeit, seinen kleinen Sohn in die nächstgelegene Notaufnahme zu bringen.“ Ihr medizinisches Team stehe bereit und könne auch zu Tizio kommen, wenn der Vater sich melde.

Aus Ermittlungskreisen hieß es, die Entführung sei „unbegreiflich“. Der 33-jährige Verdächtige sei „ein liebender Vater, der sich viel um sein Kind gekümmert hat“, erklärte Staatsanwalt Pierre-Yves Couilleau. Der Vater ist von der Mutter des Kindes getrennt, die beiden verstanden sich aber offenbar weiter gut und der Vater besuchte sein Kind jeden Tag im Krankenhaus.