Trump „absolut“ bereit zu Telefonat mit Kim

US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem direkten Kontakt mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bereit erklärt. Er sei „absolut“ zu einem Telefonat mit Kim bereit, sagte Trump gestern auf Journalistenfragen. „Absolut, ich würde das machen. Ich habe damit kein Problem“, sagte Trump in Camp David.

Abkehr von bisherigen Drohungen

Trumps Äußerung markiert eine deutliche Abkehr von seinen bisherigen Drohungen gegen Kim. Am Vortag hatte bereits Außenminister Rex Tillerson grundsätzliche Gesprächsbereitschaft mit Nordkorea signalisiert. Nordkorea müsse aber verstehen, dass aus Sicht der USA „eine endgültige, vollständige Denuklearisierung“ Ziel sein müsse.

Nord- und Südkorea planen erstmals seit zwei Jahren wieder Gespräche von Regierungsvertretern beider Seiten. Sie sollen am Dienstag stattfinden. Themen sollen eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar und allgemein die bilateralen Beziehungen sein.

Trump bewertete die Gespräche als möglichen Auftakt zu weiteren Verhandlungen und reklamierte den diplomatischen Erfolg für sich. „Jetzt sprechen sie über Olympia. Das ist ein Anfang. Ein großer Anfang. Wenn ich da nicht beteiligt wäre, würden sie gar nicht reden.“

Republikaner demonstrieren Einigkeit

Nach der Veröffentlichung des brisanten Enthüllungsbuchs über Trump zeigten sich Trump und führende Vertreter seiner Republikaner am Wochenende in Camp David ganz demonstrativ einig. Die Republikaner hätten 2017 „sehr stark“ abgeschlossen und seien „sehr gut vorbereitet für das kommende Jahr“, sagte Trump bei der Pressekonferenz, an der auch die führenden Republikaner im US-Kongress, Paul Ryan und Mitch McConnell, teilnahmen.

Er sprach von „unglaublichen Treffen“ in Camp David, bei denen der Führungszirkel um Trump unter anderem über die Sicherheits-, Verteidigungs-, Haushalts- und Einwanderungspolitik berät.