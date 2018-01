May will offenbar Kabinett umbauen

Die britische Premierministerin Theresa May will einer Zeitung zufolge morgen ihr Kabinett umbilden. Bei den Schlüsselressorts Außen- Innen-, Finanz- und „Brexit“-Ministerium gebe es zwar keine Veränderungen, berichtete die „Sunday Times“. Neubesetzungen könne es allerdings an der Spitze des Wirtschafts- und des Bildungsministeriums geben.

Zudem dürfte May einen neuen Stellvertreter ernennen, nachdem ihr bisheriger Vize Damian Green wegen eines Skandals um pornografisches Material auf seinem Dienstcomputer im Dezember zurücktreten musste. Ein Kabinettsumbau wird schon seit Längerem erwartet. Denn die Regierungschefin steht seit dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Wahl im vergangenen Juni unter Druck.

In Umfragen liegt die Labour-Partei derzeit Kopf an Kopf mit Mays Konservativen. Zudem setzt ihr parteiinterner Streit über die Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union nach dem für Ende März 2019 geplanten Austritt zu.