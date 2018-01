Mehrere Verletzte bei Skiunfällen

Am Dreikönigstag haben sich in Tirol teils schwere Skiunfälle ereignet. In Jungholz wurde eine Deutsche verletzt, in Reutte eine 15-jährige Schülerin. Im Zillertal stießen zwei Urlauber zusammen, einer erlitt schwere Schulterverletzungen.

