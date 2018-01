Flachau verfünffacht in Skisaison Einwohnerzahl

Im Skiwinter wachsen die Tourismuszentren in Salzburg gewaltig an: So verfünffacht der 2.800-Einwohner-Ort Flachau in der Hochsaison seine Einwohnerzahl. Zu den Skitouristen kommen auch noch Saisonarbeitskräfte.

