24-Jährige bei Rodelunfall 30 Meter abgestürzt

Eine 24-jährige Rodlerin ist gestern im Bregenzerwald (Vorarlberg) rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Die 24-Jährige kam schließlich bei einem Baum zum Stillstand, die verletzte Frau wurde von der Bergrettung geborgen.

In Bad Kleinkirchheim in Kärnten kam es ebenfalls zu einem schweren Rodelunfall. Zwei 17 Jahre alte Mädchen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie waren im Schlussabschnitt einer Rodelbahn einem anderen Schlittenfahrer ausgewichen und stürzten auf die pickelharte Piste.

In Tirol ereigneten sich am Dreikönigstag mehrere teils schwere Skiunfälle. In Jungholz wurde eine Deutsche verletzt, in Reutte eine 15-jährige Schülerin. Im Zillertal stießen zwei Urlauber zusammen, einer erlitt schwere Schulterverletzungen.

