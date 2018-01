Sternsingeraktion „logistischer Kraftakt“ in Pfarren

85.000 Kinder und Jugendliche sind auch heuer wieder bis heute unterwegs, um Spenden für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Südamerika zu sammeln. Damit Sternsinger an jede Haustür klopfen können, bedürfe es in den österreichischen Pfarren eines „logistischen Kraftaktes“ und einer „unglaublichen Teamleistung“, so die Dreikönigsaktion (DKA) der Katholischen Jungschar in ihrer gestrigen Aussendung.

