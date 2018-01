Extremes Winterwetter in den USA

Nachdem ein heftiger Wintersturm große Teile der US-Ostküste mit Schnee und Eis überzogen hat, müssen Dutzende Millionen Menschen nun bei teils extremen Minustemperaturen ausharren. Mehrere Menschen sind bereits erfroren. An der Küste verwandelt sich die Gischt binnen Sekunden in Eis. Und am Wochenende werden teils neue Minusrekorde erwartet. Die Meteorologen warnten vor einem „brutal kalten Wochenende“.

