Syriens Armee nimmt strategisch wichtige Stadt ein

Syriens Regierungstruppen haben im Nordwesten des Bürgerkriegslandes einen strategisch wichtigen Erfolg erzielt. Regimekräfte hätten im Süden der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib den Ort Sindschar eingenommen, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute. Damit sei der Weg zu einem nahe gelegenen Militärflughafen frei.

Sindschar liegt zudem an einer wichtigen Verbindungsstraße. Auch die regierungstreuen Nationalen Verteidigungskräfte meldeten, Armee und Verbündete hätten den Ort unter Kontrolle gebracht.

Syriens Regierungskräfte hatten in den vergangenen Monaten zahlreiche Geländegewinne erzielt. Idlib ist die letzte Provinz, die fast vollständig in der Hand von Regierungsgegnern ist. Das vom syrischen Al-Kaida-Ableger kontrollierte Bündnis Tahrir al-Scham ist dort die dominierende Kraft. Russland und der Iran als Verbündete der Regierung sowie die Türkei als Unterstützer der Opposition hatten im September eine Deeskalationszone in Idlib errichtet.