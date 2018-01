Sanitäter bedroht und eingesperrt

Gestern Nachmittag hat ein 26-jähriger Mann in Salzburg drei Rotkreuz-Mitarbeiter mit einem Pfefferspray bedroht und sie auch in seiner Wohnung eingesperrt. Der Mann wurde schließlich verhaftet und in die Justizanstalt gebracht.

