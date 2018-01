Langlaufen: Stadlober beendet Tour de Ski als Fünfte

Teresa Stadlober hat die Tour de Ski erstmals in ihrer Karriere in den Top Fünf beendet. Die 24-jährige Salzburgerin verteidigte heute beim abschließenden Bergrennen Alpe Cermis in Val di Fiemme ihren fünften Gesamtrang mit Erfolg, auf einen Podestplatz fehlten Stadlober nach der zweitbesten Laufzeit in der Verfolgung am Ende nur 46,2 Sekunden. Eine Klasse für sich war einmal mehr die Norwegerin Heidi Weng, die ihren Vorjahressieg wiederholte.

