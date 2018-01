May gegen Abstimmung über Fuchsjagd

Die Fuchsjagd bleibt in Großbritannien verboten. In dieser Legislaturperiode werde es im Parlament keine Abstimmung über eine Wiedereinführung der umstrittenen Treibjagd auf Füchse mit Hundemeuten geben, sagte Premierministerin Theresa May heute in der BBC.

Damit rückt May von einem Wahlversprechen ab. Ihre konservativen Tories hatten vor der Parlamentswahl im Juni 2017 versprochen, das Parlament über eine Wiedereinführung der Fuchsjagd abstimmen zu lassen.

„Klare Botschaft“ der Bevölkerung

Ihre persönliche Meinung über die Fuchsjagd habe sich nicht geändert, sagte May, die nach eigenen Angaben zwar noch nie an einer Fuchsjagd teilgenommen hat, den umstrittenen Sport aber unterstützt. In ihrem Job als Premierministerin gehe es aber „nicht darum, was ich über etwas denke“, sagte May. „Es geht darum, welche Meinung das Land hat.“ In der Frage der Fuchsjagd habe es von den Briten eine „klare Botschaft“ gegeben.

Das Verbot der Jagd auf Füchse und andere Säugetiere mit Hunden in England und Wales war 2004 von der damaligen Labour-Regierung erlassen worden. Gegen das Versprechen der Tories, die Fuchsjagd wieder zu erlauben, hatte die oppositionelle Labour-Partei Wahlkampf gemacht. Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete die Fuchsjagd als „grausam und barbarisch“.

Jagdlobby macht Druck

Die Jagdlobby hatte Ende Dezember aber großen Druck ausgeübt und May an ihr Wahlversprechen erinnert - der zweite Weihnachtstag ist in Großbritannien der Hauptjagdtag der Fuchsjäger. Tierschützer begrüßten dagegen Mays Kehrtwende.