Tourismus mit Weihnachtsferien „sehr zufrieden“

Die Weihnachtsferien haben für die Skigebiete in den oberösterreichischen Bezirken Gmunden, Kirchdorf und Rohrbach sowie die Hotels gute Geschäfte gebracht, hieß es heute. Man sei mit einem Skifahrerplus von 15 Prozent „sehr, sehr zufrieden“.

Auch Steiermark gut besucht

Die Weihnachtsferien sind zu Ende, und auch für den Tourismus in der Steiermark gibt es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. So stark wie heuer zu Weihnachten war die Buchungslage schon lange nicht mehr, heißt es aus den Skigebieten und aus dem Thermenland.

Flachau verfünffacht in Skisaison Einwohnerzahl

Im Skiwinter wachsen die Tourismuszentren in Salzburg gewaltig an: So verfünffacht der 2.800-Einwohner-Ort Flachau in der Hochsaison seine Einwohnerzahl. Zu den Skitouristen kommen auch noch Saisonarbeitskräfte.

