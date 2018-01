Salzburg: Disput über Energieausweis für Zirkuszelt

Die ÖVP in der Stadt Salzburg fordert jetzt einen Energieausweis für ein Zirkuszelt - für das von ihr schon lange kritisierte Zelt der Zirkusschule in Gnigl. Doch laut Baupolizei sei der Ausweis in diesem Fall nicht nötig, wehrt sich Planungstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste).

