Ski alpin: Shiffrin im Slalom unantastbar

US-Star Mikaela Shiffrin zieht im Olympiawinter an der Spitze weiter einsam ihre Kreise. Heute zeigte die 22-Jährige der Konkurrenz beim Slalom in Kranjska Gora einmal mehr die Grenzen auf und raste mit einem Vorsprung von 1,64 Sekunden zu ihrem 40. Weltcup-Sieg, dem siebenten in den letzten acht Rennen.

So viele Erfolge hatten in ihrem Alter bisher erst zwei Skilegenden auf dem Konto. Mit der Bestzeit im zweiten Durchgang konnte allerdings auch Bernadette Schild aufzeigen.

