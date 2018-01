Oprah Winfrey hielt kämpferische Rede

Die Filmbranche hat sich bei der Verleihung der Golden Globes in Hollywood entschlossen gezeigt, den in der Branche tief verankerten sexuellen Missbrauch sowie Rassismus zu bekämpfen. Das Gros der Stars folgte dem Aufruf, sich in Schwarz zu kleiden. Die Hauptpreise gingen an „Three Billboards“ und „Lady Bird“, in der TV-Kategorie gewann „Big Little Lies“ mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon in den Hauptrollen den Preis für die beste Miniserie, die auch von Frauen geschrieben und produziert wurde. Doch den Abend bestimmte vor allem der TV-Star Oprah Winfrey. Sie rechnete mit Rassismus und Sexismus ab und sagte über die Täter: „Ihre Zeit ist abgelaufen!“

