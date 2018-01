Ski alpin: Hirscher gewinnt Slalom vor Matt

Marcel Hirscher hat innerhalb von vier Tagen drei Siege eingefahren und ist damit weiter auf Kurs in Richtung siebenter Gesamtweltcup-Erfolg in Serie. Der Salzburger gewann nach dem Riesentorlauf auch den Slalom in Adelboden und schaffte mit seinem 52. Weltcup-Sieg das Double in der Schweiz. Knapp geschlagen auf den Pl├Ątzen zwei und drei landeten - wie schon am Donnerstag beim Zagreb-Slalom - der Tiroler Michael Matt und der Norweger Henrik Kristoffersen.

