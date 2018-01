Kritik an U-Bahn-Durchsagen zu Bettelverbot

In Wiens U-Bahn-Anlagen gibt es seit Oktober neue Durchsagen, die auf das Bettelverbot in Zügen und Stationen hinweisen. Die Bettellobby stößt sich auch an der Formulierung: Die Fahrgäste werden dazu aufgerufen, „achtsam“ zu sein.

