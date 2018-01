Wettrennen um Marktanteile

Sprechende Backöfen, Kühlschränke und auch Brillen: Geht es nach den großen US-Technologiekonzernen sollen Nutzer in Zukunft mit allen möglichen Geräten per Sprache kommunizieren. Auf der IT-Messe Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas dominieren Amazon und Google das Feld der Sprachsteuerung. Andere Hersteller möchten auf dem zukunftsträchtigen Markt ebenfalls mitmischen, darunter auch Samsung.

