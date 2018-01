Grasser-Anwälte am Zug

Im BUWOG-Prozess rund um Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte stehen am Dienstag die Anschuldigungen des Lobbyisten Peter Hochegger auf dem Prüfstand der Schöffen, der Staatsanwälte und nicht zuletzt auch der Anwälte von Grasser. Hochegger hatte vor Weihnachten für einen Knalleffekt gesorgt und in einem Teilgeständnis Grasser, Walter Meischberger und Ernst Karl Plech in der Causa schwer belastet. Ende Dezember wurde auch noch bekannt, dass Grasser ein Konto in New York hat - das laut seinem Anwalt nichts mit der BUWOG-Affäre zu tun hat.

