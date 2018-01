BBC-Journalistin tritt wegen ungleicher Bezahlung zurück

Eine führende Journalistin der BBC hat im Streit über ungleiche Bezahlung im Vergleich zu männlichen Kollegen ihren Posten aufgegeben. Männer in der gleichen Position bekämen mindestens 50 Prozent mehr Gehalt als Frauen, kritisierte Carrie Gracie, bisherige BBC-Bürochefin in China, in einem offenen Brief auf ihrer Website.

AP/PA/Dominic Lipinski

Sie warf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt eine „verschwiegene und illegale Gehaltskultur“ vor. Mit dem Schritt ziehe sie die Konsequenzen aus einer Weigerung ihres Arbeitgebers, die Bezahlung männlicher und weiblicher Chefs internationaler BBC-Büros anzugleichen. Sie kehre nun auf ihren früheren Posten in der TV-Redaktion in London zurück.

„Gehälter an der Spitze inakzeptabel hoch“

Eigenen Angaben zufolge verdient die Journalistin im Jahr 135.000 Pfund (rund 152.000 Euro). In einem Radiobeitrag sagte Gracie heute, sie wolle nicht mehr Geld, sondern Gleichbehandlung. Ein Angebot einer Gehaltserhöhung um 45.000 Pfund habe sie abgelehnt. „Ich glaube, Gehälter an der Spitze sind inakzeptabel hoch, sowohl für Moderatoren als auch für Stars verschiedener Art und für Manager.“

Vergangenen Sommer hatte die BBC erstmals die Gehälter ihrer Topmoderatoren in Radio und Fernsehen veröffentlicht. Dabei kam heraus, dass von 96 Topverdienern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt nur ein Drittel Frauen sind.