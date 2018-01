GB: May ernennt neuen Kabinettschef

Nach dem Rücktritt ihres Vertrauten Damian Green in einem Pornoskandal hat die britische Premierministerin Theresa May Justizminister David Lidington zum neuen Kabinettschef ernannt. Das Büro der Regierungschefin teilte heute weiter mit, dass Innenministerin Amber Rudd und Finanzminister Philip Hammond ihre Posten behielten.

May hatte am Wochenende angekündigt, die Regierung umzubauen, Details aber offengelassen. Es war nicht damit gerechnet worden, dass es bei den Schlüsselministerien Außen, Innen, Finanzen und „Brexit“ Veränderungen geben würde. Als Anlass für die Kabinettsumbildung hat May den Rücktritt Greens genannt, der auch den Posten des stellvertretenden Regierungschefs innehatte. Green war wegen eines Skandals um pornografisches Material auf seinem Dienstcomputer zurückgetreten. Sein Posten blieb vorerst unbesetzt.

Veränderungen in der zweiten Reihe

Veränderungen im Zuge der Kabinettsumbildung gab es vor allem in der zweiten Reihe. Der Parteivorsitzende, Patrick McLoughlin, eine Art Generalsekretär, wurde durch den bisherigen Staatssekretär für Integration, Brandon Lewis, ersetzt. Nordirland-Minister James Brokenshire trat krankheitsbedingt zurück. Brokenshire hatte vergeblich versucht, die protestantische DUP (Democratic Unionist Party) und die katholischen Sinn-Fein-Partei zu einer Neuauflage ihrer Koalition zu bewegen. Nordirland hat seit einem Jahr keine Regionalregierung mehr. Seinen Job soll die bisherige Kulturministerin Karen Bradley in Zukunft machen.

Für Dienstag wurden weitere personelle Veränderungen im Kabinett erwartet. Als Wackelkandidaten gelten Bildungsministerin Justine Greening und Andrea Leadsom, die als eine Art Fraktionschefin an Kabinettssitzungen teilnimmt. Einem Bericht zufolge will May einen Kabinettsposten für den Fall eines „Brexit“ ohne Abkommen schaffen.