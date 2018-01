„Pastafari“: Verhandlungen könnten Monate dauern

Heute haben am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in Wien die Verhandlungen über den Antrag der „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters“ (KdFSM) auf Anerkennung als Bekenntnisgemeinschaft begonnen. Der Richter plant unter anderem, bis zu 300 Zeugen anzuhören, die über ihre Glaubenspraxis Auskunft geben sollen. Es wird mit einem längeren Verfahren gerechnet. Die heutige Verhandlung war von dem Bemühen des Richters geprägt, die Gläubigkeit der als Zeugen geladenen Anhänger des Fliegenden Spaghettimonsters zu überprüfen, was auch durchaus für Heiterkeit aller Beteiligten sorgte.

Mehr dazu in religion.ORF.at