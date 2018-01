„KulturMontag“: Die Tragödie des Richard Löwenherz

Eine „Dreikönigstragödie“ am Dreikönigstag: Vor 825 Jahren hat der Babenberger Leopold V. dem römisch-deutschen Herrscher Heinrich VI. mitgeteilt, dass er den englischen König festgenommen habe: Richard I., besser bekannt als Richard Löwenherz. Wer er war, das untersucht jetzt eine Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz im deutschen Speyer. Und was mit den Unsummen an Lösegeld für den Monarchen passierte, darüber berichtet der „kulturMontag“.

Mehr dazu in tv.ORF.at